Hoşafoğlu köyü Aksu mevkiinde yer alan çimento fabrikasının katkı bandı bölümünde, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden işçilerin müdahalesi yetersiz gelince, durum itfaiye bildirilidi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenen bazı işçiler, burada hazır bulunan ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada maddi hasar oluştu.