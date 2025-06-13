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Türkiye
DHA 13.06.2025 10:39

Yargıtay, tacizcisini öldüren lise öğrencisine verilen cezayı fazla buldu

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, kendisini taciz eden Birdal Doğan'ı tabancayla vurarak öldüren lise öğrencisi Azra E'ye verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasını fazla bularak bozdu.

Yargıtay, tacizcisini öldüren lise öğrencisine verilen cezayı fazla buldu

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde 1 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E, köy meydanındaki çeşmede hayvanları suladığı sırada, 3 yıldır kendisini taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı tabancayla vurdu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Tutuklanan Azra E. hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlk duruşmada serbest kaldı

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz 2022'de görülen ilk duruşmada, Azra E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında; Cumhuriyet Savcısı, Azra E.'nin 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Azra E.'ye önce müebbet, sonra tahrik altında öldürme ve iyi halden 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Azra E.'ye adli kontrol tedbirlerinin uygulamasına karar verdi.

Yargıtay cezayı fazla buldu

Azra E.'nin ailesinin avukatı Sinan Erdağı, karara itiraz ederek Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) başvurdu. İstinaf kararı yerinde bulununca dosya bu kez Yargıtay'a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Azra E.'ye verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nde bozulmasını talep etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, cezada indirim yapılması kararını aldı.

"Makul düzeyde indirim hukuka aykırı"

Ceza Dairesi'nin kararında; maktulden suça sürüklenen çocuğa yönelen ve haksız tahrik teşkil eden söz ile davranışların yoğunluğu ve devamlılığı, bu davranışların ve son zamanlarda dedikodu haline gelmesinin suça sürüklenen çocuğun yaşadığı bölge itibarıyla üzerinde doğurduğu olumsuz etkisi, 3 yıl süreyle maktul tarafından kaçırılma korkusuyla yaşaması, suça sürüklenen çocuğun yaşı ve eylem öncesi maktul tarafından sarf edilen sözler birlikte değerlendirildiğinde; haksız tahrik teşkil eden söz ile davranışların ulaştığı boyut gözetilerek, suça sürüklenen çocuk hakkında cezadan haksız tahrik nedeniyle indirim öngören 5237 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesinin uygulanması sırasında azami düzeyde indirim uygulanması gerektiği gözetilmeden, makul düzeyde indirim yapılması suretiyle fazla cezaya hükmolunması, hukuka aykırı bulunduğu gerekçe gösterildi.

Yeniden yargılanacak

Kararda; suça sürüklenen çocuk müdafinin temyiz sebebi yerinde görüldüğü belirtilerek, 'haksız tahrikin derecesi' yönünden verilen kararın bozulmasına hükmedildi. Azra E., 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.

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