Yargıda hedef "adalete güvenin artırılması"

Adalet Bakanlığı tarafından 2019-2023 Stratejik Planı, "adalete güvenin artırılması" hedefiyle hazırlanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda da yer alan Adalet Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı için çalışmalara geçildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2019-2023 yıllarını kapsayan planın hazırlık sürecini başlattı.

Daha önceki dönemlerde stratejik planını, "Güven veren adalet sistemi" ile "Hak ve özgürlükleri koruyan, adil, güven veren, erişilebilir ve etkin bir adalet sistemi" üzerine kuran Bakanlık, önümüzdeki 5 yıllık dönemde "adalete güvenin artırılmasını" hedefledi.

Stratejik planın amaçları arasına adalete erişimin geliştirilmesi, etkinliğin sağlanması, makul sürede yargılama hakkının korunması gibi başlıklar da girdi.

Planda, vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik de yargı süreçlerinin basitleştirilmesi, sadeleştirilmesi amacı da bulundu.

Bakanlık, ilerleyen günlerde kapsamını genişleteceği yeni stratejik planı kasım ayı sonunda açıklayacak, çalışmalarını bu plandaki hedeflere ulaşmak üzere gerçekleştirecek.

Kaynak: AA