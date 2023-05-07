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Türkiye
AA 07.05.2023 09:39

Yaralı halde bulunan gökdoğan tedavi altına alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan gökdoğan tedavi altına alındı.

Yaralı halde bulunan gökdoğan tedavi altına alındı
[Fotograf: AA]

Kuşun yaralandığı için uçamadığını fark eden vatandaşlar, durumu Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine bildirdi.

Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından teslim alınan gökdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezine götürüldü.

Burada dünyanın en hızlı uçabilen kuşu olarak da bilinen gökdoğanın ilk muayenesinde ve dijital röntgen tetkikleri sonucunda sağ bacak kemiğinde kırık olduğu belirlendi.

İyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak

Gökdooğana yaban hayatı veteriner hekimi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerekli tedavi uygulanarak stabilizasyonu sağlamak amacıyla eksternal olarak destekli bandaj uygulandı.

Gökdoğanın tamamen iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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