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Türkiye
AA 07.05.2023 09:30

Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için suyun yönü değiştirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarını kolaylaştırmak için suyun yönü değiştirildi.

Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için suyun yönü değiştirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara emniyet, jandarma, itfaiye, sivil toplum kuruluşları, belediye ve gönüllü vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi katılıyor.

Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sondalama tekniği ve row (su altı görüntüleme cihazı) ile su altını kontrol ediyor.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiden 1'nin cansız bedenine ulaşıldı
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiden 1'nin cansız bedenine ulaşıldı

Aramlar 17 gündür sürüyor

Jandarma, itfaiye ve emniyet bünyesinde görevli dalgıçlar da çay ve baraj gölünde belirledikleri noktalara dalışlar gerçekleştiriyor.

Bölgede yaklaşık 17 gündür sürdürülen aramaların kolaylaştırılması amacıyla Munzur Şehiriçi Köprüsü mevkisinde çayın bir bölümünün yönü değiştirildi.

İş makinesi desteğinde yaklaşık 5 metre derinlikte hendek açan ekipler, suyun iki yönlü ve düşük seviyede akmasını sağlayarak kayıp 2 gence ulaşmayı amaçlıyor.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu.

Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında sürücü Baran Aslantaş'ın cansız bedenini dün sudan çıkarmıştı.

Munzur Çayı'nda kaybolan gençleri 1200 personel arıyor
Munzur Çayı'nda kaybolan gençleri 1200 personel arıyor

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Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için suyun yönü değiştirildi
Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için suyun yönü değiştirildi
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