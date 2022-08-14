Göltürkbükü'nde 3 gün önce gece saatlerinde yangın için devriye görevi yapan Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlu Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki yangın söndürme helikopterine, karadan lazer tutuldu.

Uçuş güvenliğinin riske atıldığı olay sırasında pilotlar, zor dakikalar yaşadı. O anlar, helikopterdeki bir pilotun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Uçuş güvenliğini riske atıyorlar"

Görüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaşan pilot, "Bodrum-Göltürkbükü'nde gece uçuşu yapmakta olan helikoptere lazer tutarak uçuş güvenliğini riske atıyorlar. Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım" ifadelerini kullandı.