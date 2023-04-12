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Türkiye
DHA 12.04.2023 16:08

Yangın çıkan dairedeki 5 çocuğu dışarı çıkardı

Antalya'da 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Bu sırada binanın karşısında çalışırken yangını fark eden Suriye uyruklu Malik Abdülaziz, aileye yardıma koşup, 5 çocuğu dışarı çıkardı.

Yangın çıkan dairedeki 5 çocuğu dışarı çıkardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki Neriman Soyuşel ve ailesinin yaşadığı dairede öğle saatlerinde yangın çıktı.

Evde çocukları ve akrabaları da bulunan Soyuşel, büyük panik yaşadı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın çıkan dairedeki 5 çocuğu dışarı çıkardı

Bu sırada binanın karşısında araçtan malzeme indiren Suriye uyruklu Malik Abdülaziz, yangının çıktığı daireye doğru koştu.

Binaya giren Abdülaziz, çocukları evden çıkartıp bahçeye indirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın çıkan dairedeki 5 çocuğu dışarı çıkardı

Malik Abdülaziz, "Karşıda inşaatta malzeme indiriyordum. Baktım evden duman çıkıyor, hemen itfaiyeyi aradım. Binaya çıktım evde çocuklar vardı. 5 çocuğu hemen aşağı indirdim. Ben de çok korktum" dedi.

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