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Türkiye
AA 12.04.2023 15:22

Hatay'da günde yaklaşık 15 bin kamyon moloz taşınıyor

Hatay'da süren enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında günde yaklaşık 15 bin kamyon hafriyat döküm alanlarına moloz taşıyor.

Hatay'da günde yaklaşık 15 bin kamyon moloz taşınıyor

Hatay'da, depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında belirlenen yıkık ya da acil yıkılacak 21 bin 391 binanın 12 bin 836'sında enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları yapıldı.

Buna göre, 13 bin 392 yıkık yapıdan 7 bin 230'nun enkazı tamamen kaldırılırken, 1252'sinde çalışmalar devam ediyor.

Acil yıkılması gereken 7 bin 999 yapıdan 5 bin 606'sında yıkım işlemleri tamamlandı, 3 bin 722'sinin de enkazı belirlenen alanlara taşındı.

Bu kapsamda kentte yıkık ve acil yıkılacak yapıların yüzde 60'ının yıkımı gerçekleştirildi, enkazı kaldırıldı.

3 bin 702 iş makinesi görev yapıyor

Kent genelinde kamu ve özel sektöre ait toplam 3 bin 702 iş makinesi görev yapıyor. Bunların arasında 2 bin 568 kamyon, 985 ekskavatör, 22 yükleyici bulunuyor.

Her gün 14 bin 733 kamyonun hafriyat dökümü yaptığı 26 alana şimdiye kadar taşınan moloz miktarı 4 milyon 654 bin 679 metreküpe ulaştı.

Hafriyat döküm alanlarının doluluk oranı ise yüzde 56 oldu.

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