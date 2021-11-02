Yangın saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl'ün Mezit-7 Güneykestane Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Şerif Özcan yönetimindeki sıfır araç taşıyan tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, güçlükle yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

7 sıfır araç kül oldu

Yangın sonucu 7 adet sıfır araç ile tır kullanılamaz hale geldi. 1 adet sıfır araç ise yanmaktan kurtarıldı. Araçların yandığını gören sürücü Özcan, alevlere rağmen araçların yanına gitmek isteyince polis tarafından engellendi.

Güçlükle sakinleştirilen ve ambulansa bindirilmek istemeyen Şerif Özcan, "Benim bir şeyim yok. Ben arabaların yanına gideceğim" diye göz yaşı döktü.

Yangının ardından jandarma ekipleri karayolunu trafiğe açtı.