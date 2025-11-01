Duman 14.6ºC Ankara
AA 01.11.2025 10:38

Yanan motosikletin sürücüsünü alevlerden çekip aldı

Burdur'un Bucak ilçesinde, otomobiliyle çarpıştıktan sonra alev alan motosikletin sürücüsünü kurtaran Burak Pekşen, "Bu bir kahramanlık değil, insanlık görevidir." dedi.

Alınan bilgiye göre, Burak Pekşen idaresindeki otomobil, Kahveler mevkisinde M.A.T'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Savrulan motosiklet, park halindeki bir araca çarparak alev aldı.

Kazayı gören Pekşen, aracından inerek alevlerin içinde kalan motosiklet sürücüsü M.A.T'yi bulunduğu yerden çekip uzaklaştırdı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. İtfaiye ekipleri ise yanan motosikleti söndürdü.

"Bu bir kahramanlık değil, insanlık görevidir"

Olayla ilgili konuşan Burak Pekşen, "Sürücünün alevlerin içinde kaldığını görünce hiç düşünmeden onu çektim. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Bu bir kahramanlık değil, insanlık görevidir." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Burdur Trafik Kazası
