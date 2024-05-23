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Türkiye
DHA 23.05.2024 01:04

Yalova'da nikah dairesinin tavanı çöktü: 4 yaralı

Yalova'da Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yer alan nikah dairesinin asma tavanı çöktü. Çökme sonucu 2'si personel 4 kişi hafif yaralandı.

Yalova'da nikah dairesinin tavanı çöktü: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Yalova'nın Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki nikah dairesinin asma tavanında meydana gelen çökme nedeniyle 2'si belediye personeli 4 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası teknik ekipten detaylı bir rapor istediğini belirten Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, "Teknik ekiplerimiz detaylı bir inceleme yapacak. Çıkacak rapor doğrultusunda suçu ya da ihmali olan varsa haklarında gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Böyle bir olayın olması bizleri derinden üzdü. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. 

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