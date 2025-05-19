Yağışlı hava yerini güneşe bırakacak

Sıcaklık artıyor, yağış yurdu terk ediyor. Haftanın ilk gününde yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Ordu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Hakkari, Şırnak ve Van'da rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Salı; Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Toroslar çevresi, Sakarya, Bilecik, Amasya, Tokat, Kars, Ardahan ile Tekirdağ'ın doğusunda sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak.

Çarşamba, kuzeybatı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Diğer bölgelerde yağış beklenmiyor, hava açık olacak.

Mevsim normallerinde seyreden sıcaklığın, çarşambadan itibaren güney kesimlerden başlayarak artması bekleniyor.

Sıcaklık ilerleyen günlerde yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

3 büyük il

Haftanın ilk günü Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, İstanbul'da 21 ve İzmir'de 26 derece olacak.

3büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmiyor.