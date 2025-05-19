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Türkiye
AA 19.05.2025 05:40

Çaldığı 2 araç ile 7 araca çarparak 5 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Kırıkkale'de çaldığı 2 araçla kaçarken 7 araca çarpıp 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Çaldığı 2 araç ile 7 araca çarparak 5 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Kuaför Y.T, yanında yeni işe başlayan M.Y.S. tarafından darbedildiği, aracı, parası ve telefonu gasbedildiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

Çaldığı araçla Dispanser Kavşağı'nda çarptığı servis aracının şoförü N.K. inip kazaya bakarken, bu kez de servis aracını kaçıran M.Y.S. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Yapılan incelemelerde, M.Y.S'nin müştekilere ait 2 araçla toplam 7 araca çarptığı ve kazalarda 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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