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Türkiye
TRT Haber 19.05.2025 00:56

Yağışlı hava yeni haftada yerini güneşe bırakacak

Türkiye, haftaya yağışla başlayacak. Özellikle kuzey ve doğu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinde ise rüzgar kuvvetli esecek. Çarşambadan itibaren güneyden başlayarak sıcaklığın yükseleceği tahmin ediliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Yağışlı hava yeni haftada yerini güneşe bırakacak

Sıcaklık artıyor, yağış yurdu terk ediyor. Haftanın ilk gününde yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Ordu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Hakkari, Şırnak ve Van'da rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Yağışlı hava yeni haftada yerini güneşe bırakacak

Salı; Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Toroslar çevresi, Sakarya, Bilecik, Amasya, Tokat, Kars, Ardahan ile Tekirdağ'ın doğusunda sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak.

Çarşamba, kuzeybatı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerde yağış beklenmiyor, hava açık olacak.

Yağışlı hava yeni haftada yerini güneşe bırakacak

Sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Mevsim normallerinde seyreden sıcaklığın, çarşambadan itibaren güney kesimlerden başlayarak artması bekleniyor. Sıcaklık ilerleyen günlerde yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Yağışlı hava yeni haftada yerini güneşe bırakacak

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Haftanın ilk günü Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, İstanbul'da 21 ve İzmir'de 26 derece olacak.

3 büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmiyor. 

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

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