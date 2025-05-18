Bakırköy-Kayaşehir metro hattında yangın

Metro hattının İnönü Mahallesi'nde bulunan Molla Gürani istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, istasyon kullanıma kapatıldı.

Dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisine olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İstasyon işletmeye kapatılmıştı

İstasyonda bir süre duman tahliye çalışması yapıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, istasyonun teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldığı ifade edildi.