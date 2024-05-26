Yağışlı hava yeni haftada da sürecek mi? İşte tahminler...

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yer yer bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Hafta başında başlayacak yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek.

Yağış beklenen iller

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların beklendiği illerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Pazartesi beklediğimiz yağışlar Ankara başta olmak üzere Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Samsun, Ordu, Tokat ve Çorum çevrelerinde etkili olacak. Salı ve çarşamba günü ise iç bölgelerde yani Isparta, Burdur, Antalya’nın kuzeyi, Konya, Karaman, Yozgat, Sivas, Kayseri, Samsun, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz."

Hafta sonu sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Perşembe ve cuma yağışların yurdun büyük kısmını terkedeceğini, doğu kesimlerde bir süre daha devam edeceğini vurgulayan Macit, "Hava sıcaklığı pazartesi ve salı günü mevsim normallerinin altında olacak, cuma gününden itibaren kuzey batı kesimlerden itibaren artacak. Hafta sonunda da mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Ankara ve İstanbul'da yer yer sağanak geçişleri olacak

Ankara’da özellikle pazartesi sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor, salı ve çarşamba günü yağış yok. İstanbul’da sadece salı günü yerel sağanak tahmin ediliyor. İzmir’de yağış beklenmiyor parçalı ve bulutlu bir hava olacak.