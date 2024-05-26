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Türkiye
Meteoroloji, TRT Haber, AA 26.05.2024 17:24

Yağışlı hava yeni haftada da sürecek mi? İşte tahminler...

Türkiye bir süredir yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Yeni haftada özellikle yurdun iç, kuzey ve güney kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Cuma gününden itibaren yağışlı hava sisteminin yurdu terk etmesiyle sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Yağışlı hava yeni haftada da sürecek mi? İşte tahminler...

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yer yer bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Hafta başında başlayacak yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek.

Yağış beklenen iller

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların beklendiği illerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Pazartesi beklediğimiz yağışlar Ankara başta olmak üzere Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Samsun, Ordu, Tokat ve Çorum çevrelerinde etkili olacak. Salı ve çarşamba günü ise iç bölgelerde yani Isparta, Burdur, Antalya’nın kuzeyi, Konya, Karaman, Yozgat, Sivas, Kayseri, Samsun, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz."

Yağışlı hava yeni haftada da sürecek mi? İşte tahminler...

Hafta sonu sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Perşembe ve cuma yağışların yurdun büyük kısmını terkedeceğini, doğu kesimlerde bir süre daha devam edeceğini vurgulayan Macit, "Hava sıcaklığı pazartesi ve salı günü mevsim normallerinin altında olacak, cuma gününden itibaren kuzey batı kesimlerden itibaren artacak. Hafta sonunda da mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

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Ankara ve İstanbul'da yer yer sağanak geçişleri olacak

Ankara’da özellikle pazartesi sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor, salı ve çarşamba günü yağış yok. İstanbul’da sadece salı günü yerel sağanak tahmin ediliyor. İzmir’de yağış beklenmiyor parçalı ve bulutlu bir hava olacak.

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