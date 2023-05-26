Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.05.2023 07:39

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor

Yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Yağışların iç kesimlerde etkisini sürdürmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinde olması tahmin ediliyor.

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor

Sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor

Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Tunceli’de kaybolan 2 kişi aranıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
09:30
Brent petrolün varili 76,10 dolar
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ı bir şölene çevirmek istiyoruz
09:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
09:18
Küresel piyasalarda karışık seyir hakim
09:12
Yalova'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Irak'ta kum fırtınası
Irak'ta kum fırtınası
FOTO FOKUS
Meksika'da ekmek fırınında patlama: 6 yaralı
Meksika'da ekmek fırınında patlama: 6 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ