Yağışla birlikte azalan hava sıcaklıkları yeniden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara’nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altıda seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar yeniden artacak

Yağışla birlikte ülke genelinde azalarak kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına inecek olan hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Yeniden artacak sıcaklık değerlerinin İstanbul ve Ankara'da 24, Diyarbakır ve Samsun'da 27, İzmir'de 27, Adana'da 30, Antalya'da 26 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.