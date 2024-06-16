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Türkiye
DHA 16.06.2024 03:27

Vidanjör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vidanjör ile çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Vidanjör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, İzmir- Ankara Karayolu üzerinde Çepnidere Kavşağı yakınında meydana geldi.

Muhammed Emin Ç. idaresinde bulunan vidanjör ile Hakan C. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yolcu Suzan Önal, Hasan Siraç İnan ve Arife Kara, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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