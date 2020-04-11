İçişleri Bakanlığı tarafından 11-12 Nisan tariflerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grupları" karşılamaya başladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

Ankara ve İstanbul'da pek çok bölgede ekmek dağıtımı sürüyor.

Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grupları" karşılamaya başladı. Sabahın erken saatlerinde ev ev ekmek dağıtan görevliler, sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.

Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grupları" karşılamaya başladı. Sabahın erken saatlerinde ev ev ekmek dağıtan görevliler, sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.

Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grupları" karşılamaya başladı. Sabahın erken saatlerinde ev ev ekmek dağıtan görevliler, sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.