Van'da zehir tacirlerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 22-28 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ve 7 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheliden 9'u hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 20'si hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.