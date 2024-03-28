Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.03.2024 21:47

Van'da zehir tacirlerine operasyon

Van'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da zehir tacirlerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 22-28 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ve 7 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheliden 9'u hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 20'si hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

ETİKETLER
Van Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Cenazeden dönenleri taşıyan taksi bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:07
Almanya'da kundaklama sonucu çıkan yangında ölenler anıldı
22:53
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 300 binden fazla inşaatımız devam ediyor
22:41
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
22:29
Kontrolden çıkan çimento tankeri devrildi
22:12
UNICEF: Gazze Şeridi'nde yarısı çocuk 1,7 milyon Filistinli yerinden edildi
21:40
Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi
Tekirdağ'da 5 bin kişi iftarını birlikte yaptı
Tekirdağ'da 5 bin kişi iftarını birlikte yaptı
FOTO FOKUS
Almanya'da kundaklama sonucu çıkan yangında ölenler anıldı
Almanya'da kundaklama sonucu çıkan yangında ölenler anıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ