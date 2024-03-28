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Türkiye
TRT Haber 28.03.2024 20:24

Seçim günü Türkiye'de hava nasıl olacak?

Türkiye'de sıcaklık mevsim normalinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonuna doğru dereceler giderek yükseliyor. Seçmen, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere, parçalı ve az bulutlu bir havada girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin tahminlerini de paylaştı.

Seçim günü Türkiye'de hava nasıl olacak?

Balkanlardan gelen alçak basınç sistemi, hafta sonu da etkisini gösterecek.
Yağışlı hava, yarın Türkiye'nin batısından doğusuna doğru ilerleyip yurdu terk edecek.

Cumartesi günü yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.

31 Mart Pazar günü ise yağış beklenmiyor. Sıcaklık Ankara'da 23, İstanbul'da 19 ve İzmir'de ise 26 derece civarında.

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Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık 29-30 dereceye kadar çıkacak. Doğu bölgelerinde ise çığ riski artıyor.

Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, "Kalın kar örtüsüne sahip bölgelerimizde Doğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ riski halen devam ediyor. Vatandaşlarımızın çığa karşı dikkatli ve tedbirli olmasında yarar var" dedi.

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