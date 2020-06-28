Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muradiye İlçesi Yumaklı Mahallesinde saat 23.50 sularında sığınmacıları taşıyan minibüs ile bir otomobil çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 22 Afganistan, 20 Pakistan uyruklu toplam 42 göçmen yaralandı. 1 göçmen olay yerinde hayatını kaybederken yaralılar Van, Muradiye ve Erciş ilçesindeki hastanelere koronavirüs tedbirleri de alınarak ambulansla sevk edildi.

Organizatör olduğu değerlendiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.