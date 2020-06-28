16 kilometrekarelik alanıyla İstanbul’un en büyük ikinci gölü olan Küçükçekmece Gölü, çevre felaketiyle karşı karşıya geldi.

Her yıl yaşanan balık ölümleri için çözüm aranıyor

Göl kıyısına vuran binlerce balık, çevre sakinleri ve balıkçıların tepkilerine neden oldu.

Gölde geçtiğimiz yıllarda da benzer şekilde balık ölümlerinin gerçekleştiğini belirten çevre sakinleri, yetkililerden çözüm bekliyor.

Bazı çocuklar ise balıkları toplayarak büyük plastik şişelere doldurduğu görüldü.

"Küçükçekmece Gölümüz ölüyor"

30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Turan Şaşmaz, şunları söyledi:

"Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gölde oksijen olmadığı için balıklar suyun üzerinde. Bir müddet sonra oksijen yetersizliğinden bu hayvanlarımız ölüyor. Gölün temizliğine hiçbir şekilde önem vermedik. Akıntıları dere bağlantıları kesilince, Firüzköy'deki fabrika atıkları da buraya gelince göl bu hale geldi. 15 gündür bir lodos vardı, göl şişti geri dönünce oksijensiz bir su geldi. 80 çeşit balık yaşayan gölümüzde 4 çeşit balık kaldı."

"Yetkililerin ne gerekiyorsa yapması lazım"

Gölde daha önce yüzdüklerini söyleyen Şaşmaz, "Temizlenmesi için yetkililerin ne gerekiyorsa yapması lazım. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun. Balıklar ölmesin" diye konuştu.