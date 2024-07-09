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Türkiye
AA 09.07.2024 06:33

Van'da sağanak taşkına neden oldu

Van'ın Özalp ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

Van'da sağanak taşkına neden oldu

İlçede akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Özalp ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Boyaldı Mahallesi'nde yaşanan taşkın nedeniyle yollar ve bazı evler su altında kaldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydana gelen su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Taşkın nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı Özalp kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, sağanağın yer yer etkisini sürdürdüğü bölgede, sel ve taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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