Van'da sağanak taşkına neden oldu

İlçede akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Özalp ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Boyaldı Mahallesi'nde yaşanan taşkın nedeniyle yollar ve bazı evler su altında kaldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydana gelen su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.
Taşkın nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı Özalp kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, sağanağın yer yer etkisini sürdürdüğü bölgede, sel ve taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.