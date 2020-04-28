Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Gevaş ilçesinde menfeze gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin Atalan Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurdukları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Narkotik madde arama köpeği "Cesur"un da katıldığı operasyonda, D-300 kara yolunda menfez içerisine gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi.
Etiketler: uyuşturucuSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 09:12
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