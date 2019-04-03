Olayı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz yazılı açıklama ile duyurdu.

Dün Tuşba'ya bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan 14-15 yaşlarındaki 5 kız çocuğu piknik yapmak amacıyla Akköprü Tepesi'ne çıktı. Çocuklardan Sevda Elaçmaz tepeden atlayarak yaşamına son verdi. Haberi alan çocukların yakınları ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri diğer çocukların kendilerine zarar vermesini önledi.

Abdurrahman Çohaz, soruşturma kapsamında, kurtarılan çocukların il müdürlüğü görevlilerinin refakatinde Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi görevlilerince ifadelerinin alındığını bildirdi.

Ölüm olayının emniyet ve savcılık araştırması sonucunda 'mavi balina' adlı internet tuzağı nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Savcılık değerlendirmesi sonucunda 3 kız çocuğunun il müdürlüğüne bağlı ilk kabul birimine gönderilmesine karar verildiğini belirten Çohaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vefat eden kız çocuğu bugün toprağa verilmiştir. Ülkemizde zaman zaman meydana gelen bu üzücü olayların önüne geçmek için ailelerin çocuklarına sahip çıkarak, dünya ve dini eğitimlerini yaptırmaları, medyadaki sakıncalı sitelerden ve bu tür oyunlardan uzak durmalarını sağlamaları gerekmektedir."

Mavi Balina nedir?

Blue Whale (Mavi Balina) adlı internet tuzağı Rusya'da bir psikoloji öğrencisi geliştirdi. Karşı taraftaki kişi 50 talimat vererek tuzağa düşürdüklerinden bunları yerine getirmelerini istiyor. Talimatlar arasında kendine acı verme, korku filmi izleme gibi şeyler var. Tuzağın son aşamasında da oyuncunun intihar etmesi isteniyor.

Kaynak: AA, TRT Haber