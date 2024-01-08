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Türkiye
DHA 08.01.2024 09:42

Van'da karla mücadele gece de devam ediyor

Van'da kar yağışının en etkili olduğu ve çığ riski nedeniyle kara yolunun da 17 gündür kapalı tutulduğu Bahçesaray'da ekipler, yolları açmak için gece de mesai yapıyor. 3 bin 300 rakımlı Özbeyli mezrasında kar mesaisi yapan ekipler, kar kütlelerinin yer yer 4 metreyi aştığı bölgeye zor anlar yaşadı.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı sonrası 492 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu kapanan 492 mahalle ve mezra yolundan 485'i yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 7 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

Kar yağışının en etkili olduğu Bahçesaray ilçesinde de ekiplerin karla mücadelesi gece de devam etti. İlçeye 48 kilometre uzaklıktaki Güneyyamaç Mahallesi Özbeyli mezrasında kar mesaisi yapan Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri, dondurucu soğuğun da etkili olduğu 3 bin 300 rakımlı bölgede zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kar kalınlığı yer yer 4 metreyi aştı

Kar kalınlığının tipinin de etkisiyle yer yer 4 metreyi aştığı bölgede gece mesaisi yaparak yolları ulaşıma açan ekibin başında bulunan Bahçesaray Şantiye Şefi, Abdullah Karca, ekiplerin gece gündüz demeden karla mücadele çalışması yaptığını söyledi.

Karca, "3 bin 300 rakımlı Özbeyli mezrasının yolunu gece yaptığımız çalışmayla ulaşıma açtık. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye gece geç saatlere kadar karla mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.

Bu arada çığ riski nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu da 17 gündür kapalı tutuluyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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