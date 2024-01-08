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Türkiye
AA 08.01.2024 09:29

Karabük'te kapanan demir yolunu kullanacak yolcular servislerle taşınacak

Karabük'te kayaların düşmesi sonucu kapanan demir yolunu kullanacak yolcular, hat açılıncaya kadar tren istasyonları arasında servislerle taşınacak.

Karabük'te kapanan demir yolunu kullanacak yolcular servislerle taşınacak
[Fotograf: DHA]

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Zonguldak-Karabük arasında seyir halindeki yük treninin, Yenice-Karabük arasında kayaların demir yolu hattına düşmesi sonucu kaza yaparak raydan çıkmasıyla hattın geçici olarak trafiğe kapatıldığı anımsatıldı.

Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Demir yolu hattı tekrar trafiğe açılıncaya kadar yolcular Karabük-Yenice (Balıkısık) tren istasyonları arasında servislerle taşınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Demir yoluna düşen kayalar yük trenini raydan çıkardı
Demir yoluna düşen kayalar yük trenini raydan çıkardı

Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, dün yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkmış, bu hattaki seferler geçici süreyle durdurulmuştu.

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