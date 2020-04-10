Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Van'da Başkale ilçesinde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar nedeniyle Başkale ilçesindeki yüksek kesimler beyaza büründü, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kazaları önlemek amacıyla yolda kar küreme çalışması yaptı.
Etiketler: Van soğuk hava Kar yağışıSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 20:57
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