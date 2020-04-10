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Sakarya'da tedbirlere uymayanlara para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira idari para cezası verildi.
Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak olmasına rağmen bir kişinin İstanbul'dan gelip Ercova Yaylası'nda kamp yaptığını tespit etti.
Jandarma ekiplerince, kişiye "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.
Fevziye Mahallesi'nde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 4 kişiye ve Mekece Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde bir araçta bulunan 20 yaş altındaki bir kişiye "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: sakarya para cezası koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 20:38
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