Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak olmasına rağmen bir kişinin İstanbul'dan gelip Ercova Yaylası'nda kamp yaptığını tespit etti.

Jandarma ekiplerince, kişiye "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Fevziye Mahallesi'nde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 4 kişiye ve Mekece Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde bir araçta bulunan 20 yaş altındaki bir kişiye "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.