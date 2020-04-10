Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de çok sayıda mahalle, köy ve binalarda karantina uygulaması devam ediyor.

Karantina uygulaması kapsamında Türkiye'deki son durum şöyle:

Karabük

Karabük'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Safranbolu ilçesi Tintin köyü Aliköseler Mahallesi'nin karantinaya alındığı belirtildi.

Çankırı

Çankırı'nın Yapraklı ilçe merkezi ve ilçeye bağlı 38 köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye yurt dışı ve diğer illerden çok sayıda vatandaşın giriş yapması nedeniyle salgının kontrol altına alınması için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, ilçenin bugün saat 24.00'ten itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındığı bildirildi.

Trabzon

Trabzon'un Hayrat ve Çarşıbaşı ilçelerindeki birer mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi ile Çarşıbaşı ilçesinin Kerem Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

Siirt

Siirt'te bir köy ve bir mezra yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Pervari ve Şirvan İlçe Hıfzısıhha kurullarınca, Pervari ilçesine bağlı Tuzcular köyü ile Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyü Gözlü mezrasında karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Kastamonu

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından daha önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Talipler köyünün uygulama dışında kalan Şadibey Mahallesi'nin de bugün itibarıyla ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Batman

Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Bağdu Mahallesi'ndeki bir apartmanın koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındığı bildirildi.