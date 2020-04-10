Koronavirüsle mücadele sağlık çalışanları en ön safta yer alıyor. İletişim Başkanlığı da özverili sağlık çalışanlarına özel bir kamu spotu hazırladı.

"Ümitsizliklerden sonra nice ümitler vardır"

"Güneş batıyor diye düşme umutsuzluğun karanlığına. Duyma umutsuzluğun sesini, en sevdiklerin uzağında olsa da" sözleriyle başlayan kamu spotunda, şunlara yer verildi:

"İnsan bir kuş gibidir, korku ve ümittir kanatları. Sen kanatlanma umutsuzluk ülkesinin semalarına. Sen küsme ümit kanadı kırıldı diye mavi göklere. Düşme karamsarlığın kuyusuna. Sen yalnız değilsin. Senin beyaz önlüklü kahramanların var. Onlar öyle kahramanlar ki umutsuzluk semasına bir güneş gibi doğarlar.

Fedakarlıktır, sevgidir, adanmışlıktır o kahramanların adı. Ümitsizliklerden sonra nice ümitler, karanlıklardan sonra nice güneşler vardır. Sana bir karşı var ümit ülkesinin kahramanlarından. Unutma, ümit ülkesinin insanısın sen. Senin beyaz önlüklü kahramanların var. Beyaz önlüklü kahramanlara şükranla..."