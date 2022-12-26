İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen 11 operasyonda, gümrük kaçağı 1857 paket sigara, 9 bin 661 ilaç, 44 cep telefonu ile 55 tabanca fişeği ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.