Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı elektrik abonelerinin Vangölü Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanlarına verdikleri rüşvet karşılığı kaçak elektrik kullandıkları, sayaçları yok ettikleri ve sayaç endeksini düşürerek kamuyu zarar uğrattıklarını belirledi.

Bu kapsamda, 30 şüpheliye yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda elektrik sayacı ve mühürleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 28 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: TRT Haber