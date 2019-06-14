Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu kullandığı için tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı öne sürülen İsmail A, daha önce çalıştığı iş yerine girmeye çalıştı.

Dükkanın penceresine sıkışarak yaralanan zanlının yardım çağrısı üzerine çevredekiler polis ve itfaiyeye durumu bildirdi.

Bulunduğu yerden kurtarılan şüpheli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Daha önce de hırsızlık teşebbüsünde bulunmuş

İş yeri sahibi Erhan Tüzen, İsmail A'nın önceden kendisinin yanında çalıştığını söyledi.

Zanlının daha önce de dükkanından hırsızlık teşebbüsünde bulunduğunu belirten Tüzen, bu kişiden şikayetçi olacağını ifade etti.

Kaynak: AA