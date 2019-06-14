Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliyi yakalamak için Adana, Mersin, Hatay, Muğla ve Kıbrıs'taki adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı, şüphelilere ait 5 araç, 428 banka hesabı ile aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şebekenin, Adana'da kurdukları ofisler aracılığıyla KKTC bağlantılı internet siteleri üzerinden bahis oynattıkları ve haksız yoldan elde ettikleri yüklü miktardaki parayı paravan şirket hesaplarından çekerek nakit olarak KKTC'ye götürdükleri öne sürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 15 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA