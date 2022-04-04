Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, geçen hafta 8 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 11 organizatör gözaltına alındı, suçta kullanılan 4 araca el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı
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