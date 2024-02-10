Puslu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 10.02.2024 08:46

Van'da ekipler rahatsızlanan hamile kadına yürüyerek ulaştı

Van'ın Çaldıran ilçesinde sağlık ekipleri, rahatsızlanan hamile kadına ulaşmak için karla kaplı mahallede 2 buçuk kilometre yürüdü. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Van'da ekipler rahatsızlanan hamile kadına yürüyerek ulaştı
[Fotograf: İHA]

Çaldıran ilçesine bağlı Burçakalan Mahallesi'nde rahatsızlanan hamile kadının ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Mahalleye yönlendirilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, mahallenin girişine kadar gidebildi.

Kar nedeniyle yol kapalıydı, ambulans ilerleyemedi. Sağlık ekipleri, 2 buçuk kilometre yolu yürüyerek rahatsızlanan kadının evine ulaştı.

Bu sırada, yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Yolun açılmasıyla evin önüne getirilen ambulansa alınan kadın, Çaldıran Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. 

ETİKETLER
Van Sağlık Çalışanları Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den 14 ile "çığ" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
İstanbul Havalimanı'na yeni sistem: 3 uçak aynı anda inip kalkabilecek
10:04
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
10:01
Metrobüste düşerek omurgasını kıran yolcu, şoföre dava açtı
10:01
Bakan Kacır: Bilimde kadının rolü kalkınma yolculuğunun anahtarı olacak
09:42
Isıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinin satışına düzenleme
09:47
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ailesiyle buluştu
Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
FOTO FOKUS
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ailesiyle buluştu
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ailesiyle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ