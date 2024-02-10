Van'da ekipler rahatsızlanan hamile kadına yürüyerek ulaştı

Çaldıran ilçesine bağlı Burçakalan Mahallesi'nde rahatsızlanan hamile kadının ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Mahalleye yönlendirilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, mahallenin girişine kadar gidebildi.
Kar nedeniyle yol kapalıydı, ambulans ilerleyemedi. Sağlık ekipleri, 2 buçuk kilometre yolu yürüyerek rahatsızlanan kadının evine ulaştı.
Bu sırada, yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Yolun açılmasıyla evin önüne getirilen ambulansa alınan kadın, Çaldıran Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.