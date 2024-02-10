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Türkiye
AA 10.02.2024 08:03

Balıkesir ve Tekirdağ'da suç örgütleri çökertildi

Düzenlenen “Kafes-38” operasyonuyla Balıkesir ve Tekirdağ'da 2 organize suç örgütü çökertildi. Toplam 16 şüpheli yakalandı.

Balıkesir ve Tekirdağ'da suç örgütleri çökertildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma komutanlıklarınca, "tefecilik, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, zanlıların ekonomik yönden sıkıntıya düşen vatandaşlara faizle borç para verdiklerinin, borcun vadesi geldiğinde faiz artırarak değerinin çok üzerinde para istediklerinin, borcunu ödeyemeyen vatandaşların araç, dükkan, tarla ve evlerine tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koyduklarının, varlıklı ve zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoyduklarının, mağdurları serbest bırakmak için ailelerinden ve tanıdıklarından yüksek meblağlı fidye istediklerinin, ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 milyon lira değerindeki mal varlığına ilişkin tedbir kararı uygulanması için çalışma başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, operasyonlar neticesinde 312 senet, 5 çek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konulduğu bilgisini paylaştı.

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Ali Yerlikaya Balıkesir Suç Örgütü Tekirdağ
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