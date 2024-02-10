B sınıfı sürücü belgesi olanlara harç ödemeden A1 ehliyet imkanı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.

Şartlar neler?

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşulları aranacak.

Harç ödemesi ve belge değişimine gerek kalmadı

Belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması halinde, B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen kayıt ile ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

"Tüm motosiklet tutkunlarına hayırlı olsun"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, X hesabından yaptığı paylaşımda, yönetmelik değişikliğine ilişkin şunları kaydetti;

125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilmesini sağlayan Yönetmelik değişikliği Bugün 32456 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle; 2 yıllık “B” sınıfı sürücü belgesi olan, 5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan, sağlık şartlarını taşıyan, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp, sınavda başarılı olan, B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen şerh ile ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

Tüm motosiklet tutkunlarına hayırlı olsun. Yönetmeliğin çıkması için birlikte çalıştığımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür ederim. Eğitim Güvenli Sürüşün Anahtarıdır. Lütfen Trafik Kurallarına Uyalım. En az 2 yıl B sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar, gereken sağlık şartlarını taşımak ve eğitimlerini tamamlayarak harç ödemeden ve belge değiştirmeden 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.