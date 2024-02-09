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Türkiye
AA 09.02.2024 23:06

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte bugün Yeniden Refah Partisi'nin Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı ile Ankara Tren Garı önünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri anma programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Yeniden Refah Partisi tarafından Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayında Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı ile Ankara Tren Garı önünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için "100. Ay anma etkinliği" düzenleneceği belirtildi.

Bu kapsamda, ihtiyaç olması halinde bugün saat 7.30'dan itibaren etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağından açılan yan varyantların tamamının alt geçit hariç olmak üzere araç trafiğine kapalı olacak.

Vatandaşların mağdur olmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanması gerekiyor.

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