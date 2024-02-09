Parçalı Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.02.2024 19:29

Ocakta "çakar lamba" denetimleri: 9,2 milyon lira ceza uygulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen ay yurt genelinde, ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan 1433 sürücüye, 9 milyon 227 bin lira ceza uygulandığını açıkladı.

Ocakta "çakar lamba" denetimleri: 9,2 milyon lira ceza uygulandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ocak ayı içerisinde 81 ilde söz konusu araçları kullananlara yönelik denetimler yapıldığını belirtti.

Kontrollerde "çakar lamba" kullanan 1433 sürücüye, 9 milyon 227 bin lira ceza uygulandığı ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işaretli cihazların söküldüğü bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi trafikte önceliğimiz, 'Önce insan.' Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir."

Yerlikaya, denetimlere ilişkin görüntüler de paylaştı.

ETİKETLER
Trafik Ali Yerlikaya
Sıradaki Haber
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:55
Kırklareli'nde evde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
19:54
BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı: Ortadoğu'daki durumu dehşetle karşılıyoruz
19:50
Husiler: ABD ve İngiltere Hudeyde'de 3 bölgeye saldırı düzenledi
19:36
BM: İsrail'in hastane baskınında Filistinlileri öldürmesi savaş suçu sayılabilir
19:27
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
19:15
Borsa İstanbul'dan bir rekor daha
Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
FOTO FOKUS
Depremde ulaşımın kesildiği köyde helikopterle kurtarılmışlardı
Depremde ulaşımın kesildiği köyde helikopterle kurtarılmışlardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ