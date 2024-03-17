Parçalı Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 17.03.2024 12:31

Van'da altın kaçakçılığına "Ayar-2" operasyonu: 88 kilo külçe altın ele geçirildi

Van’da, altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen "Ayar-2" operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 215 milyon lira değerinde 88 kilo yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi.

Van'da altın kaçakçılığına "Ayar-2" operasyonu: 88 kilo külçe altın ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve il emniyet müdürlüğünün koordinesinde kaçakçılığa karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, Edremit ilçesinde bir araçtaki aramada, gizlenmiş halde her biri 1 kilogram ağırlığında 88 adet 24 ayar altın ele geçirildiği vurgulayan Yerlikaya, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon lira olan kaçak külçe altınlara el konulduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda 1 şüphelinin de yakalandığını paylaştı.

ETİKETLER
Altın Kaçakçılık Van
Sıradaki Haber
Fransız diplomat adayı öğrenciler İstanbul turu yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
13:03
Bakan Şimşek: Enflasyonist yeni vergi olmayacak
12:28
CENTCOM: Gazze’ye 4 bin 700 kilogram gıda gönderildi
12:46
Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
12:19
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar şubatta yüzde 35 arttı
12:22
Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinde kaos: Sandıklara boya döküldü, kabinler ateşe verildi
Dağlardaki kar erken eridi, Kızılırmak'ın debisi yükseldi
Dağlardaki kar erken eridi, Kızılırmak'ın debisi yükseldi
FOTO FOKUS
Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ