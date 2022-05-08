Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde 9 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Van'da uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe kırsalında yapılan aramada dere yatağına gizlenmiş 9 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Van Uyuşturucu Narkotik
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