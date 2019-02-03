Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçelerde uyuşturucu ticaretiyle uğraşan ve depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tuşba ilçesi Erciş kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da kullanıldığı aramada, araçta bulunan 2 valizde 146 paket halinde 75 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Ayrıca Edremit ilçesinde durdurulan kamyonette polis ekiplerinin yaptığı aramada, aracın koltuk altına gizlenmiş 19 paket halinde 10 kilo 520 gram eroin ile 3 kilo 432 gram metamfetamin bulundu.

Olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA