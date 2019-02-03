"Umut ettikçe özgürsün" bu sözler 1994 yapımı "Esaretin Bedeli" adlı bir filmin hafızalara kazınan repliklerinden. Filmde iki mahkumun; işkence, taciz ve tecavüzle geçen dramatik hapishane hayatı anlatılıyor. Geçen diyaloglarda ise en çok umut aşılanıyor.

Bu sözler geçtiğimiz hafta Türkiye'de benzer bir senaryoyla yeniden gündeme geldi. Ancak bu kez konu film değildi. Taciz, tecavüz, tefecilik ve işkence. 9 ay önce bir kadının itirafıyla ortaya çıkan olaylar silsilesinin detayları hayli çarpıcı.

Yardımseverlik maskesiyle tefecilik

"Umut Ettikçe Özgürsün" isimli platform, yardıma ihtiyaç duyan kimselerle yardımseverleri buluşturmayı vaat ediyordu. Platformun kurucusu Cem Temur; yerel televizyon kanalları ve sosyal medya platformları üzerinden ihtiyaç sahipleri için çağrılar yapıyordu. Aslında yardımseverlik, suç örgütü liderinin işlenen suçları örtmek için kullandığı bir kamuflajdı. Cem Temur, maddi sıkıntı çekenlere senetle borç para veriyordu. Bu senetler, sonrasında yaşanacak korkunç olayların da başlangıcıydı. Tuzağa düşen erkekleri ölümle tehdit ederek mallarına el koymaya çalıştılar. Ancak kadınlara yapılanlar bununla da sınırlı kalmadı. Suç şebekesinin ağına düşen kadınlar; işkence ve cinsel istismara maruz kaldılar. Cem Temur'un da yer aldığı o görüntüler artık emniyet birimlerinin elinde.

Mağdurların emniyette verdiği ifadeler çökertilen çeteye dair her şeyi anlatıyor. Mağdurlar arasında ölüm tehdidi alanlar dahi var. Kimi mağdurlar ise daha fazla zarar görme korkusuyla sessiz kalmak zorunda kalmış.

Korku içindeki mağdurlar şikayetçi olamasalar da, çete uzun süredir emniyet birimlerinin takibindeydi. Ve geçtiğimiz Salı günü düğmeye basıldı.

Cem Temur'un Esenyurt'taki ikametgah adresine operasyon düzenlendi. Evde suç örgütünün aleyhinde delil oluşturacak, tabanca, pompalı tüfek, borçlulara ait çok sayıda senet, günlük tahsilat listeleri ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Operasyonda, Cem Temur ve eşi N. Temur da polis ekiplerince gözaltına alındı. Çete lideri Cem Temur’un, suç örgütünü eşiyle beraber yönettiği de detaylar arasında.

İstanbul merkezli operasyon Antalya ve Kayseri'de de eş zamanlı olarak yürütüldü. Toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Operasyonlar, 20 mağdurun ifadesiyle başlamıştı.

Ancak emniyet birimlerinin, çete liderini yakalamasından sonra emniyete başvurarak şikayetlerini dile getiren mağdurların sayısı artıyor.

Kaynak: TRT Haber