Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonet sepetinde elektrik direğinde bakım yapan işçi, kamyonete minibüsün çarpması sonucu sepetten düşerek hayatını kaybetti, kazada 2 kişi yaralandı.
Karahisar istikametinden Tavas yönüne ilerleyen Ali Erdemli'nin kullandığı 48 RA 389 plakalı minibüs, Yaka Mahallesi Bağlar mevkisinde 06 BBT 98 plakalı sepetli kamyonete çarptı.
Bakım için sepette bulunan işçi Harun Kunaç çarpmanın etkisiyle yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Kunaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kunaç'ın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada yaralanan sürücü Erdemli ve araçtaki Mehmet Ali Doğan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA