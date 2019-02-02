İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri, yardım ve yataklık ettikleri veya sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13, DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalarda ise 1 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanırken 27'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA