Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 6 Ocak'ta Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Yeditepe 1. Sokak üzerinde bulunan metruk binada yapılan aramada, 57 Afganistan, 16 Pakistan, 3 Somali, 8 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Kaynak: TRT Haber