Van'da 84 düzensiz göçmen yakalandı07 Ocak 2020 Salı 09:07 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 09:09
Van'ın İpekyolu ilçesinde, metruk bir binada yapılan aramada, 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalara devam edildiği belirtildi.
Bu kapsamda, 6 Ocak'ta Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Yeditepe 1. Sokak üzerinde bulunan metruk binada yapılan aramada, 57 Afganistan, 16 Pakistan, 3 Somali, 8 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Kaynak: TRT Haber